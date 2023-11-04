Билялетдинов: молодцы, что вылезли с 0:3, заработали, забили, обыграли

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал суперкамбэк и победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:3).

«Результат есть, хорошие два периода – второй и третий. Первый получился неудачный, и голы были необязательные, особенно первая шайба. Ребята – молодцы, что вылезли с 0:3, заработали, забили, обыграли.

Почему Дыняк провёл всего три смены в первом периоде? Ничего не случилось, просто мы посчитали, что нужно сделать определённые перестановки. Это сработало.

С чем связываю непростое начало матча – три пропущенные шайбы за 15 минут? Я уже сказал – первая шайба курьёзная, в общем-то, непонятная. И следующие броски тоже, хотя там помеха была серьёзная, они удачно попадали. Это не оправдание, конечно.

Как оцениваю игру сыгравшего впервые за долгое время Жафярова? Сегодня – неплохо. Мы планировали, что он сыграет сегодня. Он тренировался здесь, пока мы были на выезде, интересовались его здоровьем. Знали, что он готов играть, потому заявили на матч», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, после этой победы на счету казанцев 36 очков. Команда Билялетдинова делит первое место в Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».