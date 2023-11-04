Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Порядин: наверное, всю поддержку трибун вложил в этот бросок

Порядин: наверное, всю поддержку трибун вложил в этот бросок
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин прокомментировал свою решающую шайбу в сегодняшнем матче с нижегородским «Торпедо» (4:3), заброшенную за 36 секунд до конца третьего периода.

«Я видел, что коридор есть и Коля (Голдобин. — Прим. «Чемпионата»), скорее всего, увидит меня, и, уже когда шайба шла, я понимал, что в одно касание буду бросать. И, наверное, всю вот эту поддержку (трибун. — Прим. «Чемпионата») вложил в этот бросок. Хорошая поддержка и хороший точный бросок (улыбается)», — сказал Порядин в интервью пресс-службе красно-белых.

Напомним, Порядин стал игроком «Спартака» 2 мая в результате обмена из «Нефтехимика».

«Чемпионат» предлагает посмотреть решающий гол Павла Порядина в ворота «Торпедо» на последней минуте третьего периода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
Фото
Зайцев применил удушающий на Фирстове, спартаковцы праздновали победу над «Торпедо». Фото
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android