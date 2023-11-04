Порядин: наверное, всю поддержку трибун вложил в этот бросок

Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин прокомментировал свою решающую шайбу в сегодняшнем матче с нижегородским «Торпедо» (4:3), заброшенную за 36 секунд до конца третьего периода.

«Я видел, что коридор есть и Коля (Голдобин. — Прим. «Чемпионата»), скорее всего, увидит меня, и, уже когда шайба шла, я понимал, что в одно касание буду бросать. И, наверное, всю вот эту поддержку (трибун. — Прим. «Чемпионата») вложил в этот бросок. Хорошая поддержка и хороший точный бросок (улыбается)», — сказал Порядин в интервью пресс-службе красно-белых.

Напомним, Порядин стал игроком «Спартака» 2 мая в результате обмена из «Нефтехимика».

«Чемпионат» предлагает посмотреть решающий гол Павла Порядина в ворота «Торпедо» на последней минуте третьего периода:

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