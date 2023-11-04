«Он обладает всем арсеналом нападающего». В «Вашингтоне» оценили игру Мирошниченко в АХЛ

Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик поделился мнением о российском проспекте клуба Иване Мирошниченко, который выступает за фарм-клуб «столичных» «Херши Бэрс».

«Миро очень хорошо начал в Херши. Его уровень игры был великолепен, по степени вовлечённости он также выделялся. Он радуется, когда они побеждают, он хочет играть и забивать. Когда товарищи по команде забивают, он воодушевляется. Для меня это было очень приятно видеть, потому что это тот уровень поддержки, который вы хотите видеть от своих потенциально лучших проспектов.

У него первоклассный бросок, элитный функционал. Он играет на месте Ови в большинстве и двигает шайбу. Если он решит бросить по воротам, с большой вероятностью попадёт, особенно если бросит низом. А ещё у него достаточно смелости, чтобы подхватить шайбу, покатить на ворота, чтобы забить, и не бояться быть встреченным жёстким хитом. Он обладает всем арсеналом нападающего, и он усердно работает с тренерами над деталями игры, которые необходимы как просто профессионалу, так и игроку НХЛ», — приводит слова Патрика Monumental Sports Network.

В 10 матчах текущего сезона АХЛ за «Херши» на счету Мирошниченко 6 (2+4) очков.