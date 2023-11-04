Яшкин: горжусь ребятами, справились в непростой ситуации

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, сделавший дубль в сегодняшнем матче своей команды с «Барысом» (5:3), прокомментировал итог встречи, в которой его команда совершила камбэк с 0:3.

«Такие матчи показывают характер команды, в подобных играх она строится. Я горжусь ребятами. Хорошо, что мы справились в непростой ситуации.

Как подбадривали друг друга в раздевалке при счёте 1:3? Нужно всё показывать на льду, а не в раздевалке. Обсудили, что пропустили три, дальше отступать некуда.

Важно ли было победить после тяжёлого выезда с точки зрения эмоций? Сейчас такой календарь, что настраиваешься на каждую игру. Матчи проходят довольно часто, поэтому не успеваешь задуматься о неудачах. Игры через день, надо беречь силы и хорошо готовиться», — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, после этой победы на счету казанцев 36 очков. Команда Билялетдинова делит первое место в Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».