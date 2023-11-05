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Защитник «Торонто» Лильегрен помещён в долгосрочный список травмированных

Защитник «Торонто» Лильегрен помещён в долгосрочный список травмированных
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Тимоти Лильегрен был помещен в долгосрочный список травмированных через два дня после того, как он получил повреждение нижней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» (2:3 Б), сообщает Reuters. Швед не сможет выйти на лёд минимум в течение 24 дней и 10 матчей.

В том матче Лильегрен упал на борт после подножки капитана команды соперников Брэда Маршана в первом периоде. Канадец не получил наказания по ходу игры за этот приём.

На счету 24-летнего Лильегрена одна результативная передача и показатель полезности «-1» в 10 матчах текущего сезона. За карьеру он набрал 43 (11+32) очка в 151 игре и имеет показатель полезности «+34». Швед был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 17-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

«Торонто» вызвал защитников Симона Бенуа и Макса Лажуа из клуба АХЛ «Торонто Марлис».

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