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Воронков забил «Вашингтону», набрав четвёртое очко в пяти матчах НХЛ

Воронков забил «Вашингтону», набрав четвёртое очко в пяти матчах НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Единственный на данный момент гол за «Коламбус» забил российский нападающий Дмитрий Воронков. Для россиянина эта шайба стала второй в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету две результативные передачи в пяти матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, 24 октября Воронков был вызван из АХЛ. Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. За фарм-клуб «Коламбуса», «Кливленд», россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

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