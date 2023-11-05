Все матчи британской лиги на этой неделе начинаются с минуты молчания в память о Джонсоне

На всех матчах Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) в эти выходные проводится минута молчания, чтобы вспомнить и почтить память Адама Джонсона.

«На всех играх в эти выходные мы приглашаем вас присоединиться к нам и провести минуту молчания, за которой последует минута аплодисментов в память об Адаме», — говорится в сообщении на странице EIHL в социальной сети X (бывший Twitter).

28 октября, во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Адаму Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но спасти не сумели.

«Шеффилд» лидирует в EIHL с 12 очками, а «Ноттингем» находится на второй позиции с таким же количеством баллов. Запланированные матчи обеих команд на этой неделе были отложены.