Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до одиннадцати матчей

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до одиннадцати матчей
Комментарии

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 – в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в одиннадцати матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 222 гола и 456 результативных передач в 601 матче.

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Панарин разрывает НХЛ, Овечкин гонится за Гретцки
Расклад по всем русским в Америке. Панарин разрывает НХЛ, Овечкин гонится за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android