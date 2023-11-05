Панарин продлил результативную серию в НХЛ до одиннадцати матчей

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 – в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в одиннадцати матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 222 гола и 456 результативных передач в 601 матче.