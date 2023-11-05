Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей хет-трик оформил Брейден Пойнт и ещё по разу отличились Виктор Хедман, Майки Эйссимонт и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Оттаву» отличились Брэди Ткачук (дважды), Клод Жиру и Дрейк Батерсон. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Оттава», в свою очередь, потерпела пятое поражение за последние шесть матчей.