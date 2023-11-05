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«Детройт» нанёс первое поражение в основное время лидеру Восточной конференции «Бостону»

«Детройт» нанёс первое поражение в основное время лидеру Восточной конференции «Бостону»
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«Детройт Ред Уингз» победили «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:4. Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.

Голы у хозяев забили Лукас Рэймонд, Джейк Уолман, Дилан Ларкин, Дэвид Перрон и Эндрю Копп. У гостей отличились Джеймс ван Римсдайк, Матье Пуатра, Чарли Койл и Давид Пастрняк.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин провёл на площадке 5 минут 1 секунду и получил «-1» по системе «плюс-минус».

«Ред Уингз» с 15 очками после 12 матчей находятся на третьей позиции в Восточной конференции. «Бостон» сохраняет в ней первое место. На счету «Брюинз» 19 очков после 11 игр. Команда потерпела второе поражение в нынешнем сезоне и первое в основное время.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Пастрняк, Заха) – 05:21     0:2 Пуатра (Шаттенкирк, ван Римсдайк) – 09:28     1:2 Рэймонд (Перрон, Ларкин) – 16:20 (pp)     2:2 Уолман (Зайдер, Спронг) – 29:59 (pp)     2:3 Койл (Дебраск, Уозерспун) – 33:41     3:3 Ларкин (Рэймонд, Дебринкэт) – 46:49     4:3 Перрон (Комфер, Питри) – 48:56     5:3 Копп (Комфер, Перрон) – 50:34     5:4 Пастрняк (Пуатра, Линдхольм) – 54:11 (pp)    
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