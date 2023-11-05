«Детройт» нанёс первое поражение в основное время лидеру Восточной конференции «Бостону»

«Детройт Ред Уингз» победили «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:4. Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.

Голы у хозяев забили Лукас Рэймонд, Джейк Уолман, Дилан Ларкин, Дэвид Перрон и Эндрю Копп. У гостей отличились Джеймс ван Римсдайк, Матье Пуатра, Чарли Койл и Давид Пастрняк.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин провёл на площадке 5 минут 1 секунду и получил «-1» по системе «плюс-минус».

«Ред Уингз» с 15 очками после 12 матчей находятся на третьей позиции в Восточной конференции. «Бостон» сохраняет в ней первое место. На счету «Брюинз» 19 очков после 11 игр. Команда потерпела второе поражение в нынешнем сезоне и первое в основное время.