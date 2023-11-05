Шайба Орлова и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.
В составе победителей в сегодняшней встрече отличились Джейлен Чатфилд, российский защитник Дмитрий Орлов, а также Еспери Котканиеми. Форвард Андрей Свечников записал в свой актив две результативные передачи.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон, Симон Хольмстрём, а также Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 44 спасения.
Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3.
На второй минуте овертайма у гостей отличился Себастьян Ахо, чем принёс победу своему клубу.
- 5 ноября 2023
-
05:23
-
05:02
-
04:55
-
04:53
-
04:52
-
04:39
-
04:13
-
03:18
-
02:44
-
01:30
- 4 ноября 2023
-
23:59
-
23:52
-
23:40
-
23:11
-
22:53
-
22:34
-
22:21
-
21:51
-
21:40
-
21:39
-
21:20
-
21:06
-
20:44
-
20:38
-
20:19
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
19:26
-
19:22
-
19:21
-
18:55
-
18:35
-
18:11
-
17:53