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Шайба Орлова и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

Шайба Орлова и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей в сегодняшней встрече отличились Джейлен Чатфилд, российский защитник Дмитрий Орлов, а также Еспери Котканиеми. Форвард Андрей Свечников записал в свой актив две результативные передачи.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон, Симон Хольмстрём, а также Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 44 спасения.

Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3.

На второй минуте овертайма у гостей отличился Себастьян Ахо, чем принёс победу своему клубу.

Германия - Бундеслига . 12-й тур
03 ноября 2007, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 0
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
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