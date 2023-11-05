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Шайба Орлова и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей в сегодняшней встрече отличились Джейлен Чатфилд, российский защитник Дмитрий Орлов, а также Еспери Котканиеми. Форвард Андрей Свечников записал в свой актив две результативные передачи.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон, Симон Хольмстрём, а также Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 44 спасения.

Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3.

На второй минуте овертайма у гостей отличился Себастьян Ахо, чем принёс победу своему клубу.