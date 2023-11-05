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Голевая Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Рейнджерс». У Панарина — гол + пас

Голевая Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Рейнджерс». У Панарина — гол + пас
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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилось победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, а также Марко Росси. Российский форвард Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

У гостей сегодня забивали Джимми Веси, Эрик Густафссон, Крис Крайдер, а также российский форвард Артемий Панарин. В активе Панарина также результативная передача.

Таким образом, основное время и овертайм победителя не выявили, в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хоккеисты «Миннесоты». Победный бросок на счету Мэтта Болди.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 4
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Веси (Питлик, Линдгрен) – 03:36     0:2 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 05:52     0:3 Густафссон (Уилер, Кайлли) – 06:53     1:3 Хартман (Мермис, Цуккарелло) – 25:57     2:3 Эрикссон Эк (Фэйбер, Фолиньо) – 26:26     3:3 Цуккарелло (Бродин, Юханссон) – 41:41     4:3 Росси (Капризов, Болди) – 45:20     4:4 Крайдер (Панарин, Густафссон) – 46:40     5:4 Болди – 65:00    
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