Голевая Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Рейнджерс». У Панарина — гол + пас

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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилось победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, а также Марко Росси. Российский форвард Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

У гостей сегодня забивали Джимми Веси, Эрик Густафссон, Крис Крайдер, а также российский форвард Артемий Панарин. В активе Панарина также результативная передача.

Таким образом, основное время и овертайм победителя не выявили, в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хоккеисты «Миннесоты». Победный бросок на счету Мэтта Болди.