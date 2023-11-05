Голевая Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Рейнджерс». У Панарина — гол + пас

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилось победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, а также Марко Росси. Российский форвард Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
У гостей сегодня забивали Джимми Веси, Эрик Густафссон, Крис Крайдер, а также российский форвард Артемий Панарин. В активе Панарина также результативная передача.
Таким образом, основное время и овертайм победителя не выявили, в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хоккеисты «Миннесоты». Победный бросок на счету Мэтта Болди.
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