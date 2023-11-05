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Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в 11 матчах сезона НХЛ. Быстрее делали больше века назад

Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в 11 матчах сезона НХЛ. Быстрее делали больше века назад
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «клинков».

В составе хозяев тремя заброшенными шайбами отметился лучший снайпер команды Остон Мэттьюс. Американский форвард оформил уже третий хет-трик в нынешнем сезоне. На достижение этого рубежа Остону хватило всего 11 матчей в текущей регулярке.

Примечательно, что быстрее Мэттьюса три хет-трика со старта сезона НХЛ за всю историю североамериканской лиги удавалось сделать лишь пятерым хоккеистам, и все эти случаи были зафиксированы больше века назад. В 1917 году Си Деннени уложился за четыре матча. Спустя пять лет столько же игр потребовалось Бэйбу Даю. Им принадлежит рекорд НХЛ в этой номинации.

На третьем месте по скорости оформления трёх хет-триков со старта сезона расположился Ньюси Лалонд (пять матчей в 1917-м), четвёртое место занял Джо Мэлоун (семь в 1917-м), а топ-5 замкнул Оди Клегхорн (10 в 1921-м).

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