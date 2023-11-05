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Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по серии с очками с начала сезона

Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по серии с очками с начала сезона
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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилось победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

Российский форвард Артемий Панарин отметился по ходу матча заброшенной шайбой. В активе Панарина также результативная передача. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ. Артемий вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по результативной серии с начала сезона НХЛ. Такая же серии из 11 матчей была у Даррена Тюркотта в сезоне-1990/1991.

Лидером по продолжительности серии является Руд Гилберт, у которого было 14 матчей с очками со старта сезона-1972/1973.

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