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Дмитрий Юдин — после матча с «Барысом»: продолжали гнуть свою линию

Дмитрий Юдин — после матча с «Барысом»: продолжали гнуть свою линию
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин прокомментировал домашнюю волевую победу над «Барысом» (5:3) в очередном матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

«Как удалось спасти игру? Знали, что верим друг в друга. Продолжали гнуть свою линию. Верили, что можем обыграть. Поговорили в раздевалке. Все знают, что мы спокойно можем выиграть. Надо было играть в свой хоккей и держать шайбу. Есть разбор противника. Нас предупреждали как нужно играть, выполнили установку.

Насколько важно было реабилитироваться после «Зелёного дерби»? Всегда надо выигрывать. Не важно, дерби или нет. Выезд был сложным, проиграли в Нижнекамске и Тольятти. Надо начать переламывать эту серию и выигрывать все матчи», — цитирует Юдина официальный сайт клуба.

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