Главный тренер «Коламбуса» оценил дебютный матч Егора Чинахова в этом сезоне НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) подвёл итоги встречи и кратко оценил выступление российского форварда Егора Чинахова, для которого эта встреча стала первой в нынешнем сезоне.

«Первый период был нашим лучшим, хоть мы и проигрывали 0:2 после него. Во втором мы могли сыграть лучше, а в третьем мы давили, я думал, что сможем сделать камбэк. Элвис Мерзликин играл потрясающе.

Чинахов был хорош, в своей второй смене обыграл защитника один на один и выскочил на ворота. У него были хорошие моменты, он катил, выигрывал борьбу, так что он заслужил быть в составе», — заявил главный тренер «мундиров» на пресс-конференции.