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Эйссимонт: Кучеров показывал нам, как надо играть

Эйссимонт: Кучеров показывал нам, как надо играть
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майки Эйссимонт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (6:4) высказался о потрясающей игре российского форварда Никиты Кучерова, который в этой встрече набрал пять очков, отметившись одной заброшенной шайбой и ассистентским покером. Сам американский форвард также отметился одной заброшенной шайбой.

«Сегодня всё началось с Кучерова, он забрасывал шайбу в зону и показывал нам, как надо играть. Он вёл нас за собой весь матч. Не только на табло, но и своей игрой», — приводит слова Эйссимонта пресс-служба официального сайта НХЛ.

«Тампа» одержала третью победу подряд. «Оттава», в свою очередь, потерпела пятое поражение за последние шесть матчей.

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