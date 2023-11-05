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Эмоции Воронкова после гола в ворота «Вашингтона»

Эмоции Воронкова после гола в ворота «Вашингтона»
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уилсон – 12:21     2:0 Милано (Дженсен, Сандин) – 17:21     2:1 Воронков (Марченко, Иржичек) – 21:38    

За «Коламбус» забил российский нападающий Дмитрий Воронков. Форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей. 23-летний Воронков забил второй гол за карьеру в НХЛ, набрав при этом уже четвёртое очко в пяти матчах нынешнего сезона.

Эмоции Воронкова после гола в ворота «Вашингтона»

Российский форвард показал второй результат для дебютанта «Коламбуса» в НХЛ по очкам в пяти матчах. Рекорд принадлежит защитнику Заку Веренски, который дебютируя в североамериканской лиге, будучи игроком «Блю Джекетс», набрал пять очков на аналогичном отрезке. Воронков разделил второе место с чешским форвардом Давидом Выборны.

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