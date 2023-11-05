Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
За «Коламбус» забил российский нападающий Дмитрий Воронков. Форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей. 23-летний Воронков забил второй гол за карьеру в НХЛ, набрав при этом уже четвёртое очко в пяти матчах нынешнего сезона.
Эмоции Воронкова после гола в ворота «Вашингтона»
Российский форвард показал второй результат для дебютанта «Коламбуса» в НХЛ по очкам в пяти матчах. Рекорд принадлежит защитнику Заку Веренски, который дебютируя в североамериканской лиге, будучи игроком «Блю Джекетс», набрал пять очков на аналогичном отрезке. Воронков разделил второе место с чешским форвардом Давидом Выборны.
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