Болельщица бросила на лёд бюстгальтер после хет-трика Мэттьюса

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «клинков».

В составе хозяев тремя заброшенными шайбами отметился лучший снайпер команды Остон Мэттьюс. После третьего гола форварда произошёл интересный эпизод. Одна из болельщиц, находящийся на трибуне, выбросила на лёд свой бюсгалтер.

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Напомним, американский форвард оформил уже третий хет-трик в нынешнем сезоне. На достижение этого рубежа Остону хватило всего 11 матчей в текущей регулярке.

Примечательно, что быстрее Мэттьюса три хет-трика со старта сезона НХЛ за всю историю североамериканской лиги удавалось сделать лишь пятерым хоккеистам, и все эти случаи были зафиксированы больше века назад.