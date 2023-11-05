Сегодня состоялся самый результативный игровой день в истории НХЛ

Завершился игровой день в НХЛ, в котором состоялось 15 матчей, по итогам которого команды сообща забили 114 голов, включая победные голы в буллитных сериях. Этот результат является новым рекордом НХЛ.

Ранее самым результативным игровым днём в истории лиги был 29 апреля 2022 года. В тот день команды забили 104 гола. Примечательно, что в девять самых результативных игровых дней в году попали семь дней за последние два сезона в НХЛ.

Самыми крупными результатами за сегодняшний игровой день стали победы «Тамп-Бэй» в матче с «Оттавой» (6:4), «Сент-Луиса» над «Монреалем» (6:3), «Баффало» над «Торонто» (6:4), «Детройта» над «Бостоном» (5:4), «Миннесоты» над «Рейнджерс» (5:4Б), «Калгари» над «Сиэтлом» (6:3), «Питтсбурга» над «Сан-Хосе» (10:2) и «Вегаса» над «Колорадо» (7:0).