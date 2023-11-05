В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 10:2 в пользу команды Майка Салливана. «Сан-Хосе» повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений со старта сезона, проиграв свой 11-й матч кряду. «Акулы» сумели набрать лишь одно очко и расположились на последнем месте в общей таблице лиги.

В сезоне-1995/1996 «Сан-Хосе» впервые выиграли в 12-м матче сезона (было семь поражений в основное время и четыре ничьи). Антирекорд лиги принадлежит «Рейнджерс» – 15 игр без побед со старта сезона-1943/1944.

Две 11-матчевые серии поражений «Шаркс» делят второе место с сериями «Питтсбург Пайрэтс» (сезон1927/1928), «Миннесоты Норт Старс», (сезон-1973/1974) и «Аризоны» (сезон-2017/2018 и 2021/2022).