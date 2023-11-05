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«Мы можем играть ещё лучше». Кучеров оценил победу в матче с «Оттавой»

«Мы можем играть ещё лучше». Кучеров оценил победу в матче с «Оттавой»
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров оценил победу в матче с «Оттавой» (6:4). Россиянин набрал пять очков, отметившись одной заброшенной шайбой и ассистентским покером. В предыдущих встречах «Лайтнинг» уступили «Коламбусу» (2:4) и «Сиэтлу» (3:4 ОТ), а Никита был переведён в третье звено команды.

«Ожидал ли я, что сегодня мы исправимся за поражения в предыдущих двух матчах? Да, конечно. Однако, я считаю, что мы можем играть ещё лучше», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

«Тампа» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Оттава», в свою очередь, потерпела пятое поражение за последние шесть матчей. На счету Кучерова в текущем сезоне 16 (7+9) очков в 11 проведённых матчах.

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