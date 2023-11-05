Реакция вратарей «Сан-Хосе» на 20 голов в свои ворота за два матча подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 10:2 в пользу команды Майка Салливана.

Примечательно, что «Шаркс» в нынешнем сезоне НХЛ до сих пор не одержали ни одной победы. Сегодня американская команда потерпела 11-е поражение подряд, при этом во второй игре кряду пропустив 10 шайб в одном матче. В предыдущей игре «Шаркс» были разгромлены «Ванкувер Кэнакс» (1:10). Вратари команды Маккензи Блэквуд и Магнус Хрона не скрывали своего разочарования по ходу матча.

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За 11 первых матчей сезона «Шаркс» имеют разницу забитых и пропущенных шайб -43, пропустив 55 голов и забив лишь 12. Это является новым антирекордом НХЛ.