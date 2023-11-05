Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин эффектно переиграл Флёри в серии буллитов. Видео

Панарин эффектно переиграл Флёри в серии буллитов. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

Реализованный послематчевый бросок на счету нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. Россиянин серией финтов обманул голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флёри и проткнул шайбу в пустой угол ворот. Примечательно, что арбитры просматривали данную попытку на предмет касания клюшкой шайбы голкипера, о чём сигнализировал сам Флёри. Однако касания не было зафиксировано и гол был засчитан.

ВИДЕО

Панарин отметился по ходу матча заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей.

Материалы по теме
Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по серии с очками с начала сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android