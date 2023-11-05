Панарин эффектно переиграл Флёри в серии буллитов. Видео

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

Реализованный послематчевый бросок на счету нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. Россиянин серией финтов обманул голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флёри и проткнул шайбу в пустой угол ворот. Примечательно, что арбитры просматривали данную попытку на предмет касания клюшкой шайбы голкипера, о чём сигнализировал сам Флёри. Однако касания не было зафиксировано и гол был засчитан.

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Панарин отметился по ходу матча заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей.