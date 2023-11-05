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Нападающий «Питтсбурга» забросил шайбу с отрицательного угла в ворота «Сан-Хосе»

Нападающий «Питтсбурга» забросил шайбу с отрицательного угла в ворота «Сан-Хосе»
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Нападающий «Питтсбурга» Винни Хиностроза забил гол с отрицательного угла в матче с «Сан-Хосе» (10:2). Форвард быстро соориентировался за воротами соперника, когда российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов под давлением отдал неточный пас.

Хиностроза в касание зряче отправил шайбу в ворота рикошетом от голкипера «Сан-Хосе» Маккензи Блэквуда. Эта шайба стала четвёртой в матче для «Питтсбурга».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что «Шаркс» в нынешнем сезоне НХЛ до сих пор не одержали ни одной победы. Американская команда потерпела 11-е поражение подряд, при этом во второй игре кряду пропустив 10 шайб в одном матче. В предыдущей игре «Шаркс» были разгромлены «Ванкувер Кэнакс» (1:10).

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