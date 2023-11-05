Главный тренер «Торонто» расстроен, что его хоккеисты не наказали Маршана за грязный приём

Главный тренер «Торонто» выразил разочарование тем, что его хоккеисты не наказали капитана «Бостона» Брэда Маршана за грязный приём, в результате которого травму получил защитник «Мейпл Лифс» Тимоти Лильегрен. Игрок обороны упал на борт после подножки Маршана в первом периоде. Канадец не получил наказания по ходу игры за этот приём.

«Это не то, что я хотел увидеть. Раньше мы очень хорошо реагировали на подобные ситуации в прошлом. Однако мы должны быть последовательны. Брэда Маршана не волнует ни Райан Ривз, ни кто-либо ещё, это уже всем известно», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Ответный матч команды проведут в ночь на 3 декабря в Торонто. Лильегрен был помещён в долгосрочный список травмированных из-за растяжения связок лодыжки.