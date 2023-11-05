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«Смерть от тысячи клинков». Макдэвид расстроен результатами «Эдмонтона» на старте сезона

«Смерть от тысячи клинков». Макдэвид расстроен результатами «Эдмонтона» на старте сезона
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид объяснил поражение от «Нэшвилла» (2:5) множеством невынужденных ошибок.

«Я думаю, что мы хорошо начали матч, а потом просто совершили индивидуальные ошибки, которые продолжают стоить нам побед снова и снова. Ошибки заставляют нас постоянно отыгрываться, а в этой лиге делать это непросто.

Мои эмоции от слабых результатов команды? Это просто смерть от тысячи клинков. Вот на что это похоже, это нарастает как снежный ком. В прошлом году мы начали сезон с семи побед в 10 матчах, а в этом году выиграли лишь два. Следующие 10 игр будут очень важны для нашей команды», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» выиграл лишь два матча из 10 в текущем сезоне и расположился на предпоследнем месте в таблице Западной конференции НХЛ.

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