Американский форвард «Барыса»: КХЛ — оборонительная лига, и это главное отличие от НХЛ

Американский нападающий «Барыса» Джозеф ЛаБейт рассказал об адаптации в КХЛ и вспомнил наиболее яркие моменты своей карьеры в НХЛ.

«Что было наиболее трудным в плане адаптации к КХЛ? Во-первых, мне всё нравится, Казахстан очень красив. Россия? Тоже в порядке. Прикольно посещать новые города, соревноваться с классными командами и игроками. Думаю, КХЛ довольно-таки оборонительная Лига, большое значение имеет игра спецбригад. Это главное отличие от Северной Америки.

Что наиболее памятное могу сказать о карьере в НХЛ? Конечно, дебют, когда сбылась мечта детства. Первый матч в лиге – это нереальные эмоции. Первый бой? Он был против Брендена Диллона из «Сан-Хосе». Я тогда играл за «Ванкувер», драка получилась очень зрелищная. И ещё отмечу свою дебютную шайбу в игре против «Эдмонтона», – цитирует ЛаБейта Metaratings.ru.

На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году Лабейт был задрафтован «Ванкувером» и в итоге провёл в Национальной хоккейной лиге 13 матчей без результативных баллов.