Плющев: прошлогодний уровень, конечно, в этом сезоне СКА не покажет

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил результаты СКА в текущем сезоне КХЛ. Специалист заявил, что повторить результат прошлого сезона петербургские армейцы вряд ли сумеют. Напомним, в сезоне-2022/2023 СКА стал победителем регулярного чемпионата.

«Это команда новая почти на 90%. К тому же составлена она из опытных игроков со своим видением игры. И, чтобы люди нашли какое-то взаимодействие, нужно время. Всегда нужно притереться – понять, кто будет играть первую скрипку, кто вторую, кто третью. А хорошо играть с листа могут только очень великие хоккеисты. Очень великих в составе Романа Борисовича нет.

Текущее место вне топ-8 Запада выглядит неприлично? Думаю, вопрос с восьмёркой они решат. Другой вопрос, что такого уровня, какой они показывали в прошлом сезоне, конечно, в этом не покажут. Потому что совершенно новая команда.

Как вы отношусь к обмену Никиты Серебрякова на хоккеистов не основной обоймы СКА? Это вопрос к руководству СКА. Чем они руководствуются и какая у них политика в дальнейшем. Регламент позволяет это делать, значит, ничего не нарушают. Но я бы не рискнул делать такое обновление», — цитирует Плющева «Татар-Информ».