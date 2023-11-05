Кожевников о дисквалификации Ротенберга: он же входит в правление КХЛ, пусть принимает это

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников прокомментировал своё отношение к дракам в хоккее и оценил дисквалификацию главного тренера СКА Романа Ротенберга на матч с «Витязем» (3:2 Б) из-за высказываний о судействе.

«Ну как я отношусь? Кому-то нравится, кому-то нет. Мне это не нравится. Против ли я драк в современном хоккее? Мне это не нравится. Надо играть, а не драться. Это называют встряской, но это какую-то глупость придумали. Команду надо встряхнуть, бред какой-то несут.

Роман Ротенберг раскритиковал КХЛ за то, что нет чётких правил драки в лиге, согласен ли я с тем, что они нужны, чтобы избегать серьёзных травм у хоккеистов, а возможно, и летального исхода? Ну, если я против драк, как я могу с чем-то соглашаться? Это просто разговор ни о чём. Чёткие правила? Какие в драке правила? Вон, в боксе есть правила, давайте по ним тогда жить.

Ротенберга дисквалифицировали на один матч за критику судей и КХЛ, справедливо? Ну да. Есть же какой-то определённый кодекс не критиковать КХЛ. Он же сам входит в состав правления. Так что пусть принимает это. Я как болельщик просто смотрю со стороны. А выводы пусть они делают сами. Пускай с судейством разбираются, судейство-то не очень», — сказал Кожевников в интервью изданию «Спорт день за днём».