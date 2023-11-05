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Сергей Фёдоров после поражения ЦСКА от «Лады» рассказал, что его беспокоит больше всего

Сергей Фёдоров после поражения ЦСКА от «Лады» рассказал, что его беспокоит больше всего
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Лады» (3:4) и заявил, что его беспокоит психологическое состояние армейского клуба.

«Лада» продемонстрировала суперскорость и владение шайбой, наша команда не показала тех же скоростей. В этом мы проиграли, счёт в первом периоде мог быть больше. Мы понимаем причину, за болельщиков обидно. Давно наступило время посмотреть на себя в зеркало, но в этот раз у нас немного времени, чтобы исправить ситуацию.

Меня беспокоит наше психологическое состояние. Я бы не сказал, что «Ладе» повезло в обоих матчах с нами. У них организованная команда», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Благодаря этой победе «Лада» вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада.

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