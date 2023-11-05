Нападающий ЦСКА Плотников о матче с «Ладой»: сегодня не смогли, не отдали игре всего себя

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал домашнее поражение от «Лады» (3:4).

«Не нужно много моментов, нужно достаточное количество качественных моментов. Этого нам сегодня не хватило. Возможно, они были чуть удачливее. Не могу сказать, что сегодня мы были той командой, которая была в третьем периоде. В третьем мы не давали сопернику вообще играть, а в первых двух позволяли распоряжаться шайбой. Отсюда и весь счёт.

В третьем периоде ЦСКА был близок, чтобы вернуться? Наверное, только в третьем мы начали играть в полную. Могли вернуться, но, думаю, дали слишком большую фору сопернику, в четыре шайбы. Не смогли добраться, может быть, не хватило времени. Но нужно раньше начинать.

Почему раньше не получилось? Не хочется искать никаких оправданий. Сегодня не смогли, не отдали игре всего себя. Соперник играл в свой хоккей, а мы не делали те вещи, которые умеем», — цитирует Плотникова пресс-служба ЦСКА.