The Athletic назвал главную проблему «Вашингтона» на данный момент

Журналист Шон Джентилле в статье на сайте The Athletic рассказал о главной проблеме «Вашингтон Кэпиталз» на данный момент.

«Кто заменит Никласа Бекстрёма? При всём уважении к Расмусу Сандину (ноль очков, посредственные показатели во втором звене «Кэпс») больше всего «Вашингтон» беспокоит глубина центра нападения.

Заменить то, что Бекстрём давал команде после операции на бедре, не составит труда, особенно в игре «пять на пять», но его решение уйти всё ещё оставляет дыру в центре. Коннор Макмайкл, выбранный в первом раунде драфта 2019 года, похоже, намерен занять эту нишу, вернуться на свою естественную позицию. Пришло время «Вашингтону» выяснить, кто заменит Бекстрёма», — сказано в статье.

Напомним, 1 ноября Никлас Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления в клубе из-за травмы.