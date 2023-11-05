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Броссо и Иванцов устроили яркую драку в матче «Куньлунь» — «Северсталь»

В эти минуты в Мытищах проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь» принимает череповецкую «Северсталь». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте второй двадцатиминутки нападающий «Куньлунь Ред Стар» Девин Броссо и форвард «Северстали» Илья Иванцов устроили яркую драку.

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По итогам эпизода каждый из нападающих получил по пять минут штрафа за драку. В текущем сезоне Броссо сыграл 29 матчей, в которых набрал 15 (12+3) очков. На счету Иванцова 24 встречи и 15 (2+13) результативных баллов.

В следующем матче команды сыграют друг с другом вновь. Встреча состоится завтра, 6 ноября, также на стадионе «Арена-Мытищи».