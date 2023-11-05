Плющев: «Торпедо» не на спаде, они играют на своём уровне

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру нижегородского «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ.

«Похоже, что магия Игоря Ларионова понемногу сходит на нет, спад «Торпедо» продолжится и дальше? Во-первых, команда не сходит на нет, она играет на своём уровне. Постоянно выигрывать невозможно. Они играют в очень активный хоккей, а это значит, что затрачиваются достаточно большие силы. Может быть, не всегда успевают восстанавливаться – идёт довосстановление. Но команда не теряет своего лица и не падает в какие-то ямы. Они не жалуются на то, что находятся в каких-то перегрузках, а играют в свой хоккей. Тот, который нравится нижегородским (и не только) болельщикам», — сказал Плющев в интервью «Татар-Информ».

Ранее Владимир Плющев оценил результаты СКА в текущем сезоне КХЛ.