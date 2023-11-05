Канадский игрок «Лады» Джозефс рассказал об успешной игре клуба в текущем сезоне

Канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс прокомментировал победу над ЦСКА (4:3) и рассказал о причинах успешной игры тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024.

«Когда мы вышли вперёд, то старались играть ещё лучше, потому что знаем, что ЦСКА никогда не сдаётся. Мы старались играть с такой же уверенностью, как в первом периоде, но из-за игры от обороны всё же позволили сопернику вернуться в игру. Тем не менее мы рады победе, ребята проделали большую работу, в том числе и блокировали шайбы. Нам нужно доказывать всем, что мы можем играть, так как болельщики и СМИ верят в сильнейших.

Стараемся использовать возможности в атаке, плюс у нас хорошая бригада вратарей. Сложно выбрать один какой-то нюанс по поводу нашей системы игры, поэтому скажу, что стараемся показывать командный хоккей и поддерживать друг друга на льду. Мы также пытаемся оказывать давление на соперника, во многих матчах мы действовали больше сзади — пятеро в средней зоне. Это обычно ломает в атаке игру соперника, которому остаётся делать лишний пас, чтобы попасть в зону атаки. Стараемся создать трудности сопернику в плане первого паса», — приводит слова Джозефса ТАСС.

Благодаря этой победе «Лада» вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада.