Козырев: задачей «Северстали» было не допустить контратак «Куньлуня»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Мы встречались с командой, которая здорово играет на контратаках. Нашей задачей было не допустить этого, ибо у соперника много хоккеистов, которые обладают хорошим мастерством и здорово реализуют свои шансы. В первом периоде мы здорово играли, контролировали ход матча, во втором получилось так, что сыграли в несвойственной нам манере. В третьем вернулись, концовку здорово провели, сыграли на результат.

Ярош здорово вписался, играл с листа. Он добавит нам солидности, силы, мощи, будет играть в большинстве. Нам как раз не хватало такого игрока, который обладает сильным и точным броском. Перед следующим матчем дадим отдохнуть ребятам, у нас есть игроки, которые восстановились, – Егор Степанов будет играть, запустим свежих хоккеистов.

Три нападающих в формате «четыре на четыре»? Эту схему я постоянно использовал, когда работал в «СКА-Неве». Она сработала, мы забили гол», — цитирует Козырева сайт КХЛ.

В следующем матче команды сыграют друг с другом вновь. Встреча состоится завтра, 6 ноября, также на стадионе «Арена-Мытищи».