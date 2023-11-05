«Копия Нижнего Новгорода». Тренер «Куньлуня» Игнатьев — об игре «Северстали»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев после поражения от «Северстали» (1:3) сравнил череповецкий клуб с «Торпедо». Напомним, наставник «Северстали» Андрей Козырев в прошлом сезоне работал в тренерском штабе нижегородского клуба.

«Неудачно сложился первый период, хотелось бы по-другому начать. Прекрасно понимаем, против кого мы играли, – это копия в хорошем смысле слова Нижнего Новгорода. Знали, что предстоит вторая часть игры с Нижним, так и получилось.

Проиграли первый период, потом очень сложно против «Северстали» – быстрая, юркая команда. Отыграть два гола у них, конечно, возможно, но нам это не удалось. Были моменты в третьем периоде, но, чтобы выиграть у «Северстали», надо начинать играть с первого периода.

Добавить в силовых приёмах, чтобы заставить нервничать игроков соперника? С одной стороны, да, с другой, учитывая габариты игроков «Северстали», их скорость… Плюс, когда наша команда пытается играть жёстко, мы оказываемся на скамейке штрафников. А большинство у «Северстали» очень хорошее. Тут как бы не навредить, всего должно быть в меру – если есть возможность, то да, а специально бегать и искать эти силовые приёмы…То же самое было и в предыдущие годы, «Северсталь» и при Разине отличалась владением шайбой, хорошим катанием, юркостью, скоростью. Не так всё просто, их ещё поймать надо.

Матчи два дня подряд? Скорее, это возможность постараться сразу исправить свои ошибки. Если бы это было месяц назад, когда у нас была короткая скамейка, то да. А сейчас у нас есть четыре тройки, между которыми распределено игровое время. Все играют по два дня подряд, и мы тоже», — приводит слова Игнатьева сайт КХЛ.

В следующем матче команды сыграют друг с другом вновь. Встреча состоится завтра, 6 ноября, также на стадионе «Арена-Мытищи».