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Родные Джонсона поддерживают полицейское расследование инцидента, повлекшего смерть игрока

Родные Джонсона поддерживают полицейское расследование инцидента, повлекшего смерть игрока
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Тётя Адама Джонсона Кэри заявила, что семья поддерживает полицейское расследование инцидента, повлекшего смерть игрока ради справедливости. Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

«Это было очень безрассудно. Я просто хочу, чтобы органы, ведущие расследование, поняли это правильно. Мы ищем справедливости для Адама. Мы настоятельно призываем к полному расследованию. Нельзя пинать кого-то и перерезать горло.

Мой племянник был ростом 182 см, и, независимо от того, потеряли ли вы равновесие или нет, поднимать ногу так высоко и делать удар ногой так, как сделал он, это просто неприемлемо. Эти действия были ненужными. Это было просто излишне. Его никто не трогал.

Я уверена, что мистер Петгрейв, вероятно, даже не подумал о возможных последствиях этого события, но наступает момент, когда нужно осознать, что это не хоккей. Я уверена, что Петгрейв тоже через многое проходит, но он забрал нашего мальчика. Некоторые из нас в семье думают, что это совершенно ненужный и очень, очень плохой поступок.

Если полиция примет решение, отличное от того, что я чувствую, мне придётся это принять. Но я всегда буду чувствовать, что это очень, очень безрассудно и ненужно. Это отняло жизнь. Я не хочу такого для кого-то ещё», — приводит слова Кэри Джонсон The Sun.

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