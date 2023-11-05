Родные Джонсона поддерживают полицейское расследование инцидента, повлекшего смерть игрока

Тётя Адама Джонсона Кэри заявила, что семья поддерживает полицейское расследование инцидента, повлекшего смерть игрока ради справедливости. Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

«Это было очень безрассудно. Я просто хочу, чтобы органы, ведущие расследование, поняли это правильно. Мы ищем справедливости для Адама. Мы настоятельно призываем к полному расследованию. Нельзя пинать кого-то и перерезать горло.

Мой племянник был ростом 182 см, и, независимо от того, потеряли ли вы равновесие или нет, поднимать ногу так высоко и делать удар ногой так, как сделал он, это просто неприемлемо. Эти действия были ненужными. Это было просто излишне. Его никто не трогал.

Я уверена, что мистер Петгрейв, вероятно, даже не подумал о возможных последствиях этого события, но наступает момент, когда нужно осознать, что это не хоккей. Я уверена, что Петгрейв тоже через многое проходит, но он забрал нашего мальчика. Некоторые из нас в семье думают, что это совершенно ненужный и очень, очень плохой поступок.

Если полиция примет решение, отличное от того, что я чувствую, мне придётся это принять. Но я всегда буду чувствовать, что это очень, очень безрассудно и ненужно. Это отняло жизнь. Я не хочу такого для кого-то ещё», — приводит слова Кэри Джонсон The Sun.