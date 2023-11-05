Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил игру Артемия Панарина в сезоне-2023/2024

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал успешное выступление российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Конечно, это шикарно, когда у тебя идёт такая результативная серия. Но я не вижу здесь ничего необычного. Артемий демонстрирует свой уровень мастерства. В предыдущих сезонах он также радовал отличной статистикой.

Опять же, Панарин уже не первый год в «Рейнджерс». Он прекрасно знает партнёров, а они — его сильные стороны. Форвард показывает, что находится в отличной физической форме. Он здорово подготовился к сезону и демонстрирует свои лучшие качества. Ничего удивительного в результативной серии нет», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата форвард принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.