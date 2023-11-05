«Вашингтон» одержал 1000-ю домашнюю победу в НХЛ, Овечкин — лидер по очкам и голам

Сегодня, 5 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Как сообщает пресс-служба «столичных», эта победа стала 1000-й в домашних играх регулярного чемпионата. «Вашингтон» стал 15-й командой в истории НХЛ, кто достиг этого результата. «Кэпиталз» достигли отметки в 1000 побед в своей 1904-й домашней игре. Это 10-й результат по скорости достижения в истории лиги.

Лидером по участию в домашних матчах является капитан клуба — Александр Овечкин (677). Он же является рекордсменом клуба по голам (405) и очкам (773) в домашних встречах.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.