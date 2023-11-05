Ещё один игрок обвинил бывшего помощника тренера «Чикаго» в сексуальном насилии

Ещё один игрок обвинил бывшего помощника тренера «Чикаго Блэкхоукс» Брэда Олдрича в сексуальном насилии, сообщает Chicago Tribune.

Игрок заявил в иске, что бывший тренер по видео Олдрич «ухаживал, преследовал, угрожал и нападал». Чикагская юридическая фирма подала иск о халатности от имени своего клиента, в целях анонимности названного Джоном Доу, в окружной суд округа Кук 2 ноября. В иске, в котором «Чикаго» обвиняется в проявлении «полного безразличия и/или сознательного пренебрежения к безопасности своих сотрудников, включая Джона Доу», команда названа единственным ответчиком. Фирма требует суда присяжных.

«Чикаго» после иска выступило с заявлением.

«Мы очень серьёзно относимся к обвинениям в неправомерном поведении на рабочем месте и организационной реакции, и именно поэтому более двух лет назад мы заказали обширное независимое расследование тревожных событий, произошедших в 2010 году.

В результате произошедшего мы изменились и внедрили множество улучшений во всей нашей организации, чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших игроков и сотрудников. Пока мы не узнаем больше об этом судебном процессе, мы воздержимся от комментариев с какими-либо дополнительными подробностями», — сказано в сообщении клуба.

Отметим, что иск был подан игроком системы «Чикаго», которого вызвали в основу по ходу плей-офф в качестве «туза в рукаве» – молодого игрока, который мог бы выйти на лёд в случае необходимости.