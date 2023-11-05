Плющев: «Ак Барс» играет очень самоуверенно за счёт подбора хоккеистов высокого уровня

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал выступление «Ак Барса» в текущем сезоне и оценил зависимость клуба от лидеров Александра Радулова и Вадима Шипачёва.

«С чем связать нестабильность «Ак Барса»? Я бы не сказал, что дело в расхлябанности, но команда не всегда делает те выводы, которые должна делать после предыдущих матчей. Иногда «Ак Барс» за счёт подбора хоккеистов высокого уровня играет очень самоуверенно. Бывают и такие провалы.

«Ак Барс» стал слишком зависим от своих лидеров в лице Александра Радулова и Вадима Шипачёва? Может быть и такой факт. Потому что Радулов и Шипачёв играют и в равных составах, и в большинстве. То есть у них больше времени на льду, чем у кого-либо. Но это нормально. Это закон жанра. Лидеры должны больше играть», — сказал Плющев в интервью «Татар-Информ».

Ранее Плющев рассказал о выступлении «Авангарда» в последних встречах и оценил влияние капитана омичей Дамира Шарипзянова на игру «ястребов».