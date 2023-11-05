Источник: форвард «Ак Барса» задолжал 69 тыс. рублей по дорожным штрафам

Форвард «Ак Барса» Семён Терехов задолжал 69 тыс. рублей по дорожным штрафам. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

По данным канала, 21-летний хоккеист ездит на Volkswagen Golf. Последний штраф он получил за проезд по выделенной полосе для автобусов.

В текущем сезоне нападающий сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «+1». Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Терехов провёл 23 матча с 3 (2+1) очками.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал выступление «Ак Барса» в текущем сезоне КХЛ и оценил зависимость клуба от лидеров Александра Радулова и Вадима Шипачёва.