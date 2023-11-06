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«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2
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Сегодня, 6 ноября, «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1).

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Доусон Мерсер, Макс Уиллман, Кёртис Лазар и Майкл Маклауд.

За «Чикаго» голами отличились Лейлор Холл и Райан Донато.

После 11 матчей «Нью-Джерси» занимает третье место в Восточной конференции с 15 очками. «Чикаго» расположился на 13-й строчке Западной конференции, набрав 8 очков в 11 играх.

Следующий матч «Дэвилз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Чикаго» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Джонсон, Кайзер) – 01:51     1:1 Мерсер (Хаула, Хэмилтон) – 13:07 (pp)     1:2 Уиллман – 14:41     1:3 Лазар (Марино) – 44:35     2:3 Донато (Атанасиу, Дикинсон) – 55:14     2:4 Маклауд – 59:59    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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