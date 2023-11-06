«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2

Сегодня, 6 ноября, «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1).

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Доусон Мерсер, Макс Уиллман, Кёртис Лазар и Майкл Маклауд.

За «Чикаго» голами отличились Лейлор Холл и Райан Донато.

После 11 матчей «Нью-Джерси» занимает третье место в Восточной конференции с 15 очками. «Чикаго» расположился на 13-й строчке Западной конференции, набрав 8 очков в 11 играх.

Следующий матч «Дэвилз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Чикаго» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».

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