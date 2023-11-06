«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2
Поделиться
Сегодня, 6 ноября, «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1).
В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Доусон Мерсер, Макс Уиллман, Кёртис Лазар и Майкл Маклауд.
За «Чикаго» голами отличились Лейлор Холл и Райан Донато.
После 11 матчей «Нью-Джерси» занимает третье место в Восточной конференции с 15 очками. «Чикаго» расположился на 13-й строчке Западной конференции, набрав 8 очков в 11 играх.
Следующий матч «Дэвилз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Чикаго» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Джонсон, Кайзер) – 01:51 1:1 Мерсер (Хаула, Хэмилтон) – 13:07 (pp) 1:2 Уиллман – 14:41 1:3 Лазар (Марино) – 44:35 2:3 Донато (Атанасиу, Дикинсон) – 55:14 2:4 Маклауд – 59:59
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
Комментарии
- 6 ноября 2023
-
06:42
-
05:48
-
01:00
- 5 ноября 2023
-
23:45
-
23:30
-
23:17
-
22:46
-
22:32
-
22:11
-
21:53
-
21:35
-
21:19
-
20:55
-
20:35
-
20:18
-
20:04
-
19:41
-
19:30
-
19:14
-
19:08
-
18:46
-
18:33
-
18:24
-
18:12
-
17:46
-
17:32
-
17:23
-
17:10
-
17:02
-
16:44
-
16:38
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:35
Партнерский контент