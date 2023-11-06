Нападающий «Нью-Джерси» Хьюз выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз выбыл из-за травмы верхней части тела на несколько недель. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«На самом деле, я думаю, нам повезло. Он вернулся, попробовал сыграть смену, но мы отправили его домой, чтобы о нём позаботились в Джерси.

Каждой команде приходится иметь дело с травмами. Иногда приходится иметь дело с травмами ключевых игроков. Однако это отличная возможность для других парней», — приводит слова главного тренера «дьяволов» Линди Раффа сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Сент-Луис Блюз» во время атаки на ворота соперника Хьюз после броска прокатился по льду и ударился об борт, получив травму верхней части тела. 22-летний форвард набрал 20 (5+15) очков в 10 матчах регулярного чемпионата и находится на втором месте в списке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ.