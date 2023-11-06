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Защитник «Анахайма» Минтюков обошёл Бедарда и делит первое место по очкам среди новичков

Сегодня, 6 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 0:1, 4:0).

Российский защитник «уток» Павел Минтюков отметился результативной передачей. 19-летний игрок обороны набрал восьмое очко в текущей регулярке и делит первое место по очкам среди новичков лиги. Минтюков обошёл Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс», у которого 7 (5+2) результативных баллов.

Среди защитников-новичков Минтюков является единоличным лидером по результативным баллам.

Топ-5 лучших бомбардиров среди новичков:

1. Бобби Бринк («Филадельфия Флайерз») — 8 (3+5);

2. Павел Минтюков («Анахайм Дакс») — 8 (1+7);

3. Логан Кули («Аризона Койотс») — 8 (1+7);

4. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс») — 7 (5+2);

5. Марко Росси («Миннесота Уайлд») — 7 (5+2).