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«Анахайм» установил рекорд НХЛ по количеству камбэков в третьих периодах на старте сезона

Сегодня, 6 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 0:1, 4:0).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Анахайм» установил рекорд НХЛ по количеству победных камбэков в третьих периодах в первых 11 матчах сезона. Победа в заключительном периоде стала пятой со старта регулярки в матчах, где «утки» уступали по ходу встречи.

После 11 матчей «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции с 14 очками. Следующий матч «Анахайм» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз» утром 8 ноября в 6:00 мск.

Российский защитник «уток» Павел Минтюков в матче с «Вегасом» отметился результативной передачей и делит первое место по очкам среди новичков.