Макдэвид о защите шеи: наш медицинский штаб готов справиться практически с любой ситуацией

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об использовании защиты шеи игроками после трагического случая с Адамом Джонсоном.

«Игра быстрая и временами непредсказуемая. Независимо от того, насколько умны, хорошо подготовлены или сколько лет вы играете в игру, случайные вещи случаются. Мы видели это в прошлом году с Эвандером Кейном. Эти порезы действительно пугают.

Мы видим, как в игру вступает множество средств защиты от порезов. После травмы Эвандера, поговорив с нашим медицинским персоналом, они заявили, что готовы справиться практически с любой ситуацией на льду. Мы очень верим в этих ребят.

Комфорт важен. Но также приятно знать, что ты защищён. Я думаю, это личный выбор каждого», — цитирует Макдэвида Sportsnet.