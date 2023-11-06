Римашевский: в «Динамо» сразу сказали, что нет деления на младших и старших, все равны

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский рассказал о своей игре за бело-голубых и вспомнил дебютный матч КХЛ с «Амуром».

«Насчёт прогресса мне сложно судить. Чувствую себя более уверенно. В начале сборов мне было тяжеловато. Новый коллектив, мы с молодыми ребятами вместе держались. Но тренер сразу сказал, что у нас нет деления на младших и старших, что все равны. Все ребята у нас общительные, это очень помогает.

В каких конкретно компонентах прибавляю? Думаю, в скорости и силовой борьбе. Начал быстрее читать моменты. В КХЛ у тебя мало времени. Как только ты принял шайбу, тебя уже накрывают.

Дебютный матч в КХЛ с «Амуром»? Эмоции были просто прекрасные! Уже в первой смене у меня получилось отметиться голевой передачей. Мандража никакого не было, потому что на предсезонке мы играли с сильными командами. Психологически я был готов ко всему. Тренерский штаб подбадривал, ребята помогали. Не было такого, чтобы на меня вешали всех собак из-за ошибок», — сказал Римашевский в интервью AllHockey.

В текущем регулярном сезоне Римашевский сыграл 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.